КНДР разместит войска в демилитаризованных приграничных районах

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На территории туристического комплекса в горах Кымгансан и Кэсонского индустриального комплекса, «на которые распространяется суверенитет КНДР», будут вновь введены воинские подразделения «уровня полка, а также установлены необходимые огневые позиции». Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Корейской народной армии, опубликованном в среду агентством ЦТАК. Кроме того, в демилитаризованную зону на межкорейской границе будут возвращены посты охраны. Также заявлено о возобновлении военных учений в Жёлтом море и на приграничных с Югом территориях. Данные шаги указывают на намерение Севера разорвать межкорейские договорённости в военной области от 19 сентября 2018 года, суть которых заключалась в устранении военной напряжённости на Корейском полуострове. Представитель Генштаба КНА также сообщил об открытии нескольких приграничных районов, удобных для отправки на Юг северокорейских листовок.