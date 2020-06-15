РК заняла 23 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности

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РК заняла 23 место из 63 стран в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности (The IMD World Competitiveness Ranking), составляемом по методике ведущего европейского Института менеджмента, базирующегося в Лозанне. В этом году страна совершила резкий скачок, поднявшись на пять строчек. Оценка проводилась по четырём показателям ключевых аспектов экономики. РК продемонстрировала рост в трёх из них - эффективность правительства, состояние деловой среды и состояние инфраструктуры. Оценка состояния экономики осталась на прежнем уровне, что объясняется ухудшением ситуации с занятостью населения. При этом, в целом в стране отмечается рост реального ВВП на душу населения. Первое место в списке занял Сингапур. США в связи с торговым конфликтом с Пекином сместились на десятую строчку. Китай оказался на 20 месте, Япония - на 34 месте.