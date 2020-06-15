В Дананге открылся Корейско-вьетнамский университет

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Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) открыло в Дананге Корейско-вьетнамский университет информационных и коммуникационных технологий. Это единственное учебное заведение в центральных районах Вьетнама, специализирующееся в области информации и коммуникации, компьютерной инженерии и управления информационными технологиями. С 2004 по 2007 года KOICA вложила 10 млн долларов в создание IT-института дружбы РК и Вьетнама с трёхлетней программой обучения. Затем с 2013 по нынешний год было вложено дополнительно более 5 млн долларов для увеличения образовательной программы до четырёхлетней. Для этого были разработаны учебные материалы, подготовлен преподавательский состав, расширена инфраструктура и приняты другие меры. Университет размещён на территории площадью 231 тыс. кв. метров. Там оборудованы 149 кабинетов и 60 лабораторий. Ежегодный набор учащихся планируется увеличить с 1.200 до 2.000 человек.