Сеул не намерен терпеть оскорблений со стороны Пхеньяна

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В Сеуле больше не намерены терпеть оскорблений со стороны Пхеньяна в адрес президента РК Мун Чжэ Ина, а также «безрассудных слов и действий», которые наносят «существенный вред» доверительным отношениям между лидерами двух стран. Об этом заявил в среду на брифинге старший секретарь президента РК по связям с общественностью Юн До Хан. Он назвал «бессмысленным и грубым» опубликованное ранее в тот же день заявление первого заместителя заведующего организационным отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон. Она подвергла критике выступление Мун Чжэ Ина на церемонии, посвящённой 20-летию первого межкорейского саммита, назвав его «бесстыжей софистикой». Мун Чжэ Ин подтвердил свою приверженность реализации договорённостей, достигнутых между Югом и Севером. Представитель администрации южнокорейского президента выразил сожаление относительно того, что Пхеньян предал гласности конфиденциальную информацию. Она касается намерения Сеула направить в Пхеньян специальных посланников с целью разрядки сложившейся напряжённости. Юн До Хан назвал данный шаг «беспрецедентным нарушением базовых понятий об этикете», тем более, что информация о целях предлагавшейся поездки была искажена. Провокационные действия не пойдут на пользу Пхеньяну, который должен понести ответственность за их последствия,- подчеркнул он. Заявление представителя администрации южнокорейского президента прозвучало вскоре после экстренного заседания Совета национальной безопасности РК, состоявшегося в формате видеоконференции.