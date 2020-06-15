Число новых случаев COVID-19 в РК снова увеличилось

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 16 июня по всей стране выявлены 43 новых случая COVID-19. В результате общее число заражённых с момента обнаружения вируса составило 12.198 человек. 28 новых случаев инфекции приходятся на столичный регион: 13 заболевших выявлены в Сеуле, 13 - в провинции Кёнгидо, 2 - в Инчхоне. 5 случаев инфекции подтверждены в Тэчжоне, по одному – в Тэгу, провинциях Чхунчхон-Намдо и Чечжудо. 7 заражённых прибыли из-за рубежа. Рост числа заражённых в столичном регионе вынудил органы здравоохранения ввести там на неопределённое время усиленный карантинный режим. Он может быть введён во всей стране, если число новых случаев COVID-19 не начнёт снижаться. Количество умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом COVID-19, увеличилось на одного человека, составив 279 человек. 14 человек выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 10.774 человека. Это 88% всех заболевших. Проходят лечение в стационарах и дома 1.145 человек.