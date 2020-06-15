В России обеспокоены событиями на Корейском полуострове,- заявил во вторник журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Мы призываем все стороны к сдержанности», - сказал он, добавив, что Владимир Путин в настоящее время не планирует проводить телефонные контакты на высоком или высшем уровне по ситуации на Корейском полуострове. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в тот же день на пресс-конференции по итогам телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, отметил, что Россия всегда выступала «за развитие межкорейского диалога в интересах нормализации отношений между двумя Корейскими государствами». Как сообщает ТАСС, глава российского МИД подчеркнул, что «Россия является государством, которое непосредственно граничит с Корейским полуостровом. Уже по одной этой причине, не говоря об исторических связях с корейским народом, мы неизменно заинтересованы в укреплении там прочного мира и стабильности».