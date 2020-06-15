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Корея: Юг-Север

Министерство по делам воссоединения РК озабочено планами Севера

Write: 2020-06-17 14:07:19Update: 2020-06-17 14:21:24

Министерство по делам воссоединения РК озабочено планами Севера

Photo : YONHAP News

Министерство по делам воссоединения РК выражает «искреннее сожаление» и озабоченность заявлением представителя Генерального штаба Корейской народной армии о превращении туристического комплекса в горах Кымгансан и Кэсонского индустриального комплекса в военные зоны. Об этом заявил в среду на брифинге в Сеуле замминистра по делам воссоединения РК Со Хо, призвав Пхеньян воздержаться от действий, ведущих к обострению напряжённости. Он назвал заявление Пхеньяна актом, который «повернул время вспять», вернув ситуацию, которая была до подписания Совместной декларации от 15 июня 2000 года. «Север должен нести за это ответственность, и мы настоятельно призываем его прекратить дальнейшее ухудшение ситуации»,- подчеркнул замминистра.
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