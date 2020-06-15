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Политика

Власти провинции Кёнгидо запретили доступ в пограничные районы

Write: 2020-06-17 14:53:10Update: 2020-06-17 15:48:24

Власти провинции Кёнгидо запретили доступ в пограничные районы

Photo : YONHAP News

С целью предотвращения попыток отправить через границу на Север пропагандистские листовки администрация провинции Кёнгидо объявила приграничные местности запретными зонами. С 17 июня до конца ноября недоступными для распространителей листовок стали прилегающие к межкорейской границе территории городов Кимпхо, Кояна, Пхачжу, Пхочхона и уезда Ёнчхон-гун. Как сообщили в администрации провинции, любые попытки отправить листовки будут строго пресекаться. Нарушители подлежат немедленному аресту и могут быть подвергнуты тюремному заключению сроком до одного года или штрафу до 10 млн вон (8.500 долларов) в соответствии с законом о борьбе со стихийными бедствиями и сохранении безопасности. Власти провинции обещают мобилизовать все имеющиеся административные возможности для защиты безопасности местных жителей.
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