Власти провинции Кёнгидо запретили доступ в пограничные районы

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С целью предотвращения попыток отправить через границу на Север пропагандистские листовки администрация провинции Кёнгидо объявила приграничные местности запретными зонами. С 17 июня до конца ноября недоступными для распространителей листовок стали прилегающие к межкорейской границе территории городов Кимпхо, Кояна, Пхачжу, Пхочхона и уезда Ёнчхон-гун. Как сообщили в администрации провинции, любые попытки отправить листовки будут строго пресекаться. Нарушители подлежат немедленному аресту и могут быть подвергнуты тюремному заключению сроком до одного года или штрафу до 10 млн вон (8.500 долларов) в соответствии с законом о борьбе со стихийными бедствиями и сохранении безопасности. Власти провинции обещают мобилизовать все имеющиеся административные возможности для защиты безопасности местных жителей.