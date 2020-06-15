Вакцина-кандидат против COVID-19 будет испытана до конца июня

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Как сообщили в среду в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий РК, до конца июня пройдёт тестирование на обезьянах вакцины-кандидата против COVID-19. При этом разработчик вакцины не назван. Ранее министерство отобрало ряд фармацевтических фирм, исследовательских институтов и университетов, оказав им поддержку в разработке вакцин и препаратов для лечения COVID-19. Южнокорейские исследователи выполняют рекомендацию Всемирной организации здравоохранения при разработке препаратов-кандидатов и вакцин сначала проводить тестирование на животных, а после этого клинические испытания на людях. Фармацевтическая компания Celltrion ранее объявила, что тестирование на животных её препарата для лечения COVID-19 на основе антител дало положительные результаты. Он в сотни раз снизил силу вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.