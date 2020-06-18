Товарооборот между РК и странами-участницами Корейской войны растёт

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За последние 60 лет объём торговли РК и 22 стран, участвовавших в Корейской войне, увеличился в 1.573 раза. Такие данные были представлены 18 июня Федерацией корейских промышленников, которая провела соответствующее исследование по случаю 70-летия начала Корейской войны, которое отмечается 25 июня. Сообщается, что в период с 1960 по 2018 год ВВП РК вырос в 409 раз, а ВВП на душу населения в 198 раз со 158 до 31.380 долларов. Среднегодовой рост за этот период составил 10,9%, что на 3,5% выше, чем рост мировой экономики. После Корейской войны РК постепенно заключала дипломатические отношения со странами, принимавшими участие в войне. В результате в прошлом году общий объём торговли с 22 такими странами достиг 314,6 млрд долларов. В настоящий момент в этих странах проживают 3 млн 280 тыс. корейцев и работают 2.254 южнокорейских компании. В РК, между тем, проживают 490 тыс. граждан и работают 767 компаний из этих стран. Взаимные инвестиции также выросли за последние 40 лет в 183 раза. Южнокорейское правительство намерено продолжать развивать сотрудничество с этими государствами.