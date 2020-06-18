Президент РК встретился с экспертами по вопросам безопасности

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17 июня президент Мун Чжэ Ин провёл обеденное совещание с бывшими министрами по делам воссоединения и экспертами, занимающимися вопросами безопасности. Глава государства выслушал мнение собеседников по вопросу межкорейских отношений и выхода из сложившейся ситуации. Президент сказал, что полностью понимает суть ситуации и считает важным разрешение нынешнего кризиса через диалог. В отношении проблемы отправки на Север пропагандистских листовок, участники совещания предложили разработать специальный закон, запрещающий подобные акции. Также было высказано мнение о необходимости перестановок в руководстве ведомств по вопросам безопасности, в том числе советник президента по национальной безопасности и глава Национальной службы разведки. Это, как отмечается, послужит посланием Северу о стремлении Юга к улучшению межкорейских отношений. В мероприятии приняли участие помощник президента РК по вопросам воссоединения, внешней политики и безопасности Мун Чжон Ин, глава института по вопросам воссоединения Ко Ю Хван, бывшие министры по делам воссоединения Им Дон Вон, Пак Чэ Гю, Чон Сэ Хён и Ли Чжон Сок, а также бывший депутат Национального собрания Пак Чи Вон.