Президент США продлил санкции в отношении КНДР ещё на год

Photo : YONHAP News

17 июня президент США Дональд Трамп продлил действующие экономические санкции в отношении КНДР ещё на год. В уведомлении о решении президента, направленном в Конгресс США, говорится, что «существование и опасность распространения пригодных для оружейного использования материалов на Корейском полуострове, а также проведение северокорейскими властями ядерных и ракетных испытаний, представляют собой чрезвычайную и исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США». Санкционный режим был введён при администрации президента Джорджа Буша младшего постановлением № 13466 от 26 июня 2008 года и впоследствии был расширен при Бараке Обаме постановлениями № 13551 (30 августа 2010 г.), № 13570 (18 апреля 2011 г.), № 13687 (2 января 2015 г.) и при Дональде Трампе постановлением № 13810 (20 сентября 2017 г.). В соответствии с законом США о чрезвычайных положениях, решение о продлении санкций принимается ежегодно, и президент должен направить соответствующее уведомление в Конгресс США. Таким образом, это уже четвёртое продление действия санкций при Дональде Трампе.