В РК продолжается снижение уровня рождаемости

Семь из десяти южнокорейцев считают необходимым завести детей после вступления в брак. На это указывают результаты опроса, представленные 18 июня Национальным статистическим управлением РК. Причём среди мужчин отметка оказалась выше, чем среди женщин, составив 72,6% против 66,6%. Примечательно, что чем выше уровень образования респондентов, тем ниже доля тех, кто считает нужным заводить детей. Между тем, в 2019 году уровень рождаемости в стране составил 0,92 ребёнка, что является новым историческим минимумом. В прошлом году в РК было зарегистрировано 239 тыс. браков, что на 7,2% меньше, чем в 2018 году. Показатель постоянно снижается с 2011 года. По состоянию на 2018 год средний возраст рождения первого ребёнка у женщин составил 31,9 года. Возраст первого вступления в брак - 30,4 года. Также сообщается о постоянном росте доли домохозяйств, состоящих из одного и двух человек.