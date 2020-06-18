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Корея: Юг-Север

КНДР обнародовала видео взрыва межкорейского пункта связи в Кэсоне

Write: 2020-06-18 11:09:48Update: 2020-06-18 13:46:10

КНДР обнародовала видео взрыва межкорейского пункта связи в Кэсоне

Photo : YONHAP News

КНДР обнародовала по центральному телевидению видео взрыва межкорейского пункта оперативной связи в Кэсоне менее чем через сутки после происшествия. На 33-секундном видео видно, как в одно мгновение обрушивается четырехэтажное здание пункта связи, а вместе с ним стеклянный фасад расположенного рядом 15-этажного здания центра поддержки промышленного комплекса Кэсон. Показ видео на главном канале страны сопровождался комментарием о том, что этот пункт связи был результатом подписания Пханмунчжомской декларации от 27 апреля 2018 г., однако по вине некомпетентных южнокорейских чиновников превратился в «бесполезное здание». Также в сообщении говорится о том, что вслед за прекращением сообщения с Югом данный шаг является «карательной мерой», и если южнокорейские власти предпримут неразумные действия в ответ, за этим последует ещё более суровое возмездие.
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