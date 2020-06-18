Парламентарии РК обсуждают ситуацию вокруг оплаты за обучение в вузах

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Парламентарии РК обсуждают план снижения оплаты за обучение студентов в вузах. Председатель правящей Демократической партии Тобуро Ли Хэ Чхан прокомментировал требование студентов о возвращении хотя бы части оплаты за обучение, учитывая ухудшение качества занятий в связи с пандемией COVID-19. Он, в частности, признал необходимость подготовки разумных мер, с которыми будут согласны и руководства вузов и учащиеся. 16 июня премьер-министр РК Чон Сэ Гюн дал указание подробно изучить нынешнюю ситуацию. 17 июня в Национальном собрании состоялось обсуждение данного вопроса при участии членов парламентского комитета по вопросам образования, представителя администрации президента и министра образования. В целом депутаты поддерживают идею о снижении бремени студентов на обучение. Для этого в министерстве образования прорабатывается план увеличения финансовой поддержки вузов, что позволит им уменьшить размер оплаты за обучение. При этом в министерстве планирования и финансов выразили мнение, что вопрос о возвращении части уже внесённой студентами оплаты должен решаться руководством вузов.