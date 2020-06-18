Конгрессмены США выступают за укрепление союза с РК

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Американские конгрессмены от Демократической партии продвигают законопроект об укреплении союза РК и США, который даёт парламенту возможность препятствовать изменению президентом страны политики относительно Договора о взаимной обороне между двумя странами. В частности, депутаты могут потребовать от главы государства обосновать подобное решение за 120 дней перед его реализацией. Данный проект также подчёркивает важность партнёрства двух стран в нынешних условиях нарастания угрозы КНДР и Китая. Законопроект назван «We Go Together» или «Мы идём вместе». Сообщается, что инициировать законопроект намерены секретарь подкомитета по вопросам Восточно-Тихоокеанского региона при Сенате Эдвард Маки и председатель аналогичного подкомитета при Палате представителей Ами Бера. Примечательно, что конгрессмены озаботились этим вопросом на фоне увеличения напряжённости на Корейском полуострове. Помимо этого, в документе выражена поддержка южнокорейским работникам американских военных баз в РК и призыв к сотрудничеству с южнокорейскими властями с тем, чтобы эти рабочие не страдали из-за сложностей в заключении соглашения РК и США о распределении совместных оборонных расходов.