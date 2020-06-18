SK Materials запустила производство фторида водорода

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Южнокорейские компании продолжают работать над налаживанием отечественного производства ключевых в производстве полупроводников материалов. 17 июня SK Group сообщила о том, что её дочернее предприятие SK Materials приступило к массовому производству фторида водорода высшего качества. С усложнением процесса создания полупроводников спрос на этот материал сильно возрос, а зависимость от поставок из-за рубежа достигала 100%. В конце прошлого года SK Materials успешно завершила разработку продукта, построив заводв провинции Кёнсан-Пукто. К 2023 году планируется увеличить долю отечественного сырья в общем потреблении фторида водорода до 70%. Помимо этого, компания приступила к разработке фоторезистов ArF PR, 90% необходимого объёма которых РК импортирует из-за рубежа. С 2022 года планируется производить 50 тыс. галлонов этого вещества в год. Таким образом, южнокорейские компании продолжают налаживать внутреннее производство важного для промышленности сырья.