20% южнокорейцев чувствуют себя одинокими

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Двое из десяти южнокорейцев чувствуют себя одинокими. На это указывают данные, опубликованные 18 июня Национальным статистическим управлением. По состоянию на 2019 год показатель составил 20,5%, что на 4,5% больше, чем в 2018 году. После 2013 года отметка сокращалась вплоть до 2018 года, но теперь вновь пошла вверх. Чувство некоторой социальной изоляции испытывают 16,7% респондентов. При этом оба показателя немного выше среди женщин. Среди возрастных групп наиболее одинокими оказались люди от 60 до 69 лет – 25,1%. Далее следуют представители возрастной категории от 40 до 49 лет (21,8%) и от 20 до 29 лет (19,1%). Между тем, уровень удовлетворённости своей жизнью сократился на 3%, составив 60,7%. Среди женщин отметка оказалась немного выше. 63,9% респондентов считают свою работу важной и значимой. Эта на 4% меньше, чем в 2018 году.