РК следит за активностью КНДР в ДМЗ

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Северокорейские военные начали размещать войска на сторожевых постах в районе демилитаризованной зоны на межкорейской границе. 18 июня ряд источников в правительстве РК сообщил, что в ранее пустовавшие посты в ДМЗ направляются военные Севера. Южнокорейская сторона имеет в ДМЗ около 80 таких постов, а КНДР 150. Южнокорейские военные пытаются определить, являются ли данные действия Севера осуществлением озвученных ранее мер, или они связаны с введением первого уровня боеготовности. Напомним, что за день до этого Север опубликовал планы по введению войск в ДМЗ, Кэсонский индустриальный комплекс, туристический комплекс в горах Кымгансан, а также по возобновлению военных учений в Жёлтом море и на приграничных с Югом территориях. Первый уровень боеготовности подразумевает максимальную степень готовности войск. В настоящий момент военнослужащие северокорейских подразделений на границе используют железные защитные каски, прикрепив штыки к огнестрельному оружию. Южнокорейские военные, в свою очередь, предостерегли Север от реального выполнения угроз по повышению военной активности, подчеркнув, что Пхеньян поплатится за это, и сохраняют повышенную боевую готовность. Все виды войск тщательно следят за активностью в приграничных районах. Американские военные также мобилизовали различные средства наблюдения для мониторинга ситуации на Севере.