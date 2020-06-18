17 июня в РК выявлены более 50-ти новых случаев COVID-19

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В РК число случаев заражения COVID-19 продолжает расти, вновь превысив 50 человек в сутки. Вслед за Сеулом очаги групповых заражений появились в Тэчжоне. Новые случаи фиксируются по всей стране, включая города Тэгу и Сэчжон, провинции Чхунчхон-Намдо и Чолла-Пукто. По данным Центрального штаба противоэпидемических мер, за сутки 17 июня выявлены 59 новых случаев COVID-19, и общее число заболевших составило 12.257 человек. У четверых вирус диагностирован по прибытии в ходе карантинной проверки. 42 случая приходятся на столичный регион: 25 выявлены в Сеуле, 16 - в провинции Кёнгидо, 1 - в Инчхоне. 7 случаев зарегистрировано в Тэчжоне, 3 - в провинции Чхунчхон-Намдо, по одному - в Сэчжоне, Тэгу и в провинции Чолла-Пукто. Количество умерших увеличилось на одного человека, составив 280 человек. 26 человек выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 10.800 человек. Проходят лечение в стационарах и на дому 1.177 человек.