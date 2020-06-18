Военные возобновили раскопки в районе высоты Хвасальмори

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Южнокорейские военные возобновили раскопки на участке демилитаризованной зоны в районе высоты Хвасальмори в провинции Канвондо. Накануне, 17 июня, работы были временно приостановлены в связи с агрессивными действиями Севера, приведшими к обострению в межкорейских отношениях. Об этом 18 июня сообщил представитель министерства обороны РК. Военные проводят там поиски останков солдат, погибших в Корейской войне. Работы начались 20 апреля нынешнего года в соответствии с межкорейскими договорённостями в военной сфере от 19 сентября 2018 года. Изначально предполагалось, что раскопки будут проводиться совместно с северокорейской стороной. Но в связи с отсутствием каких-либо действий Севера южнокорейские военные проводили раскопки самостоятельно. В районе высоты Хвасальмори в период с 1951 по 1953 год произошли четыре ожесточённых сражения, в которых военные РК, США и Франции противостояли силам КНДР и Китая.