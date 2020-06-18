В провинции Кёнгидо введён запрет на отправку листовок на Север

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17 июня города на севере провинции Кёнгидо - Пхачжу, Кимпхо, Коян и Пхочхон, а также уезд Ёнчхон-гун были объявлены «опасной зоной». Таким образом, там запрещена отправка пропагандистских листовок в КНДР, а также закрыт доступ лицам, занимающимся подобными акциями. Кроме того, впервые было исполнено соответствующее административное распоряжение. В этот же день заместитель губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Ган и 30 сотрудников судебной полиции посетили дом проживающего в Пхочхоне Ли Мин Бока, руководителя группы активистов, запускающих через границу воздушные шары с листовками. Поскольку самого Ли не оказалось на месте, на его газобаллонное оборудование было наклеено извещение о запрете использования. Кроме того, Ли Мин Бока уведомили по телефону о недопустимости отправки листовок на территорию Севера.