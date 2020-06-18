В 2024 году KT SAT запустит спутник «Мугунхва-6A»

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Южнокорейская компания KT SAT объявила, что в 2024 году запустит на орбиту Земли новый спутник «Мугунхва-6A», который откроет эру спутников 5G. Он заменит запущенный в 2010 году «Мугунхва-6», срок службы которого завершится к концу 2025 года. До конца этого года KT SAT утвердит полезную нагрузку и технические характеристики нового спутника, а в следующем году приступит к производству. В соответствии с планом, начиная с «Мугунхва-6A» спутники смогут обеспечивать связь 5G. В техническом оснащении нового аппарата будет применена технология HTS, позволяющая увеличить пропускную способность передачи данных более чем в 10 раз, а также технология S/W Defined Sat, благодаря которой возможно будет производить корректировку зоны покрытия даже после запуска. В целях обеспечения внедрения технологии 5G в спутнике компания KT SAT планирует со второй половины года запустить совместный с ЕС проект в своем спутниковом центре в уезде Кымсан-гун провинции Чхунчхон-Намдо.