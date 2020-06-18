Пентагон: КНДР представляет «чрезвычайную угрозу» региону

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Недавние северокорейские провокации подтверждают, что КНДР продолжает представлять «чрезвычайную» угрозу для региона. Об этом заявил исполняющий обязанности помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви, выступая в четверг на пресс-конференции, которая прошла в режиме онлайн. Хелви добавил, что Вашингтон находится в тесном контакте с Сеулом, чтобы обеспечить готовность к отражению любых типов угроз и провокаций. Отвечая на вопрос о возможности возобновления совместных военных учений с РК, представитель Пентагона сказал, что он не хотел бы опережать любые будущие решения. Коснувшись значения южнокорейско-американского альянса, Хелви отметил, что он является эффективным средством сдерживания, которое помогает сохранить мир и стабильность во всём Индо-Тихоокеанском регионе. Действия Пхеньяна не поколебали решимости США добиваться окончательной денуклеаризации Севера,- подчеркнул представитель Пентагона.