Сеул просит ВТО возобновить торговый спор с Токио

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РК обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой созвать орган по урегулированию споров для решения проблемы с японскими экспортными ограничениями. Ранее Сеул, разочарованный отсутствием прогресса в решении проблемы, обещал возобновить процедуру торгового спора с Токио. В конце прошлого года Сеул приостановил процедуру, надеясь, что Япония отменит запрет на экспорт в РК трёх видов сырья для микроэлектронной промышленности - фторированных полиимидов, фторида водорода и фоторезистов, а также вернёт РК в список приоритетных торговых партнёров. Несмотря на неоднократные призывы южнокорейской стороны, Япония не снимает ограничения. Как заявляют в Сеуле, торговый спор в ВТО направлен на то, чтобы доказать незаконность действий Японии. По мнению южнокорейской стороны, японские экспортные ограничения – не более чем месть за решение суда, согласно которому японские фирмы должны выплатить компенсации жертвам принудительного труда во время японского колониального правления в Корее.