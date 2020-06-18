Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В мире

Представители РК и США на ядерных переговорах встретились в Вашингтоне

Write: 2020-06-19 10:57:40Update: 2020-06-19 10:58:29

Представители РК и США на ядерных переговорах встретились в Вашингтоне

Photo : YONHAP News

В четверг в Вашингтоне состоялась встреча специального представителя правительства РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна и его американского коллеги, заместителя госсекретаря США Стивена Бигэна. Как сообщил на условиях анонимности дипломатический источник, конкретное место встречи и другие подробности неизвестны. Ли До Хун прибыл в среду в американскую столицу без предупреждения, отказавшись отвечать на вопросы журналистов о цели визита и о том, с кем он будет встречаться. Эксперты предположили, что среди возможных собеседников Ли До Хуна будут советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен и Стивен Бигэн, который также является спецпредставителем США по Северной Корее. Ранее госдепартамент США выразил разочарование в связи с недавними действиями Пхеньяна и призвал его воздерживаться от дальнейших контрпродуктивных действий. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >