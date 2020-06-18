ВОЗ: Вакцина против COVID-19 может появиться в конце этого года

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Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что к концу года в мире могут появиться одна-две вакцины против COVID-19. Об этом сообщила 18 июня на пресс-конференции в Женеве главный научный специалист ВОЗ Сумия Сваминатан. Она отметила, что в мире ведётся большая работа по созданию вакцин от коронавируса. Речь идёт о «более чем двухстах вакцинах-кандидатах, находящихся на разных этапах разработки». Она подчеркнула, что важным является не только ускорение разработки вакцин, но и «обеспечение справедливого и равного доступа к ним». Сейчас, по её словам, ведутся переговоры с правительствами разных стран по этому вопросу. ВОЗ предлагает создать систему, которая решала бы вопрос, каким категориям населения отдать приоритет при вакцинации. Речь, к примеру, может идти о медицинских работниках, пожилых людях и тех, у кого имеются проблемы со здоровьем.