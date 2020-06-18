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В связи с постоянным выявлением новых очагов инфекции и ростом числа инфицированных, которые въехали в РК из-за рубежа, борьба с COVID-19 затягивается. Органы здравоохранения предупреждают о том, что вторая волна инфекции становится всё более реальной. По данным органов здравоохранения, за сутки 18 июня в стране зарегистрированы 49 новых случаев COVID-19, а общее число инфицированных с момента обнаружения вируса в стране составило 12.306 человек. В столичном регионе подтверждены 29 новых случаев инфекции: 18 – в Сеуле, 11 – в провинции Кёнгидо. 6 инфицированных выявлены в городе Тэчжоне, 3 – в провинции Чечжудо. 11 случаев заболевания обнаружены на карантинных пунктах в аэропортах. С начала июня большинство новых случаев заражения вирусом выявлены в столичном регионе, однако наблюдается рост числа инфекций и за его пределами. В последние дни растёт число заболевших в городе Тэчжоне в 160 км к югу от Сеула. Органы здравоохранения предупреждают о возможности возврата к строгим карантинным мерам, если число новых случаев заболевания не уменьшится до однозначных цифр. Количество умерших не изменилось, составляя 280 человек. Коэффициент смертности остаётся на уровне 2,27% от числа заболевших. 35 человек выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 10.835 человек. Проходят лечение в стационарах и дома 1.191 человек. Начиная с 3 января, протестированы на COVID-19 1.158.063 человека.