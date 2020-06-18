Правящая партия критикует правительство

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Представители правящей Демократической партии Тобуро встретились в четверг с министрами иностранных дел Кан Гён Хва, обороны Чон Гён Ду и заместителем министра по делам воссоединения Со Хо. Они подвергли правительство критике за неспособность справиться с северокорейскими проблемами. Лидер парламентской фракции правящей партии Ким Тхэ Нён в решительных тонах высказался по поводу неспособности правительства решить вопрос с отправкой пропагандистских листовок на Север, которая вызвала столь сильную реакцию северокорейского режима. Он также заявил о необходимости рассмотреть вопрос, о том реализует ли правительство должным образом политику президента Мун Чжэ Ина по поддержке мира на Корейском полуострове. Бывший председатель парламентского комитета по обороне Ан Гю Бэк возложил часть вины за нынешнюю ситуацию на южнокорейско-американскую рабочую группу по Северной Корее, утверждая, что она блокировала межкорейские проекты, которые не подпадают под санкции Совета Безопасности ООН.