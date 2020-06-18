Эксперты не исключают второй волны COVID-19 в течение лета

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По мнению южнокорейских экспертов, значительный спад распространения вируса COVID-19 в настоящее время представляется маловероятным. Более того, не исключена вторая волна инфекции, поскольку прогноз о том, что в жаркую погоду действие вируса ослабеет, не оправдался. Наоборот, с начала июня заболеваемость неуклонно растёт. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за первые 17 дней июня выявлены 754 новых случая заболевания, в то время как за весь май их было 729. Респираторные вирусы обычно размножаются зимой, в холодную и сухую погоду, а люди в этот период более восприимчивы к инфекции, так как иммунная система зимой ослабевает. Распространение ближневосточного респираторного синдрома MERS, генетически похожего на COVID-19, соответствовало данному правилу. Вирус был обнаружен в середине ноября 2002 года в Китае и был взят под контроль в июле 2003 года. Однако в случае с COVID-19 ситуация иная. У большинства людей нет иммунитета против вируса, поэтому вторая волна массовых инфекций может возникнуть в любое время до наступления осени. При этом главной проблемой могут стать бессимптомные распространители вируса.