Север распространит на Юге 12 млн пропагандистских листовок

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В КНДР практически завершилась подготовка к распространению на южнокорейской территории 12 млн пропагандистских листовок. Как сообщило в понедельник агентство ЦТАК, типографии разных городов страны напечатают дополнительно несколько миллионов листовок. Для их распространения планируется задействовать более трёх тысяч воздушных шаров, подготовка которых завершена. Ранее северокорейские СМИ сообщили, что власти страны начнут распространение на Юге пропагандистских материалов в ответ на аналогичную деятельность южнокорейских общественных организаций, объединяющих беженцев из Северной Кореи. 16 июня КНДР взорвала межкорейский центр оперативной связи в Кэсоне. Затем Генштаб Корейской народной армии объявил о размещении войск в горах Кымгансан и Кэсонском индустриальном комплексе, восстановлении постов охраны в демилитаризованной зоне и возобновлении всех видов военных учений.