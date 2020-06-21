В РК впервые с 26 мая выявлены менее 20 новых случаев COVID-19

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За сутки 21 июня в РК выявлены 17 новых случаев COVID-19. Данный показатель впервые с 26 мая оказался менее 20-ти. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, общее число инфицированных с момента обнаружения вируса составило 12.438 человек. В столичном регионе подтверждены 12 новых случаев инфекции: пять – в Сеуле, шесть – в провинции Кёнгидо, один – в Инчхоне. Двое инфицированных выявлены в провинции Чхунчхон-Намдо, по одному – в провинциях Чолла-Пукто, Кёнсан Пукто и городе Тэгу. В столичном регионе с начала месяца было зарегистрировано большинство новых случаев заражения вирусом. В целях пресечения ввоза COVID-19 в страну органы здравоохранения ограничат въезд из стран с тяжёлой эпидемической ситуацией посредством ограничений на приём самолётов и выдачу виз. Данные меры вступают в силу с 23 июня. Количество умерших не изменилось, составляя 280 человек. 13 человек выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 10.881 человек.