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В мире

Джон Болтон: Дональд Трамп вынуждал Сеул увеличить расходы на оборону

Write: 2020-06-22 11:55:01Update: 2020-06-22 18:44:20

Photo : KBS News

Президент США Дональд Трамп приказал своей администрации воспользоваться ядерными провокациями Севера, чтобы получить преимущество на переговорах с Сеулом по поводу распределения расходов на оборону. Об этом говорится в мемуарах бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме». В книге собраны воспоминания о внешнеполитических решениях Дональда Трампа, включая ядерный диалог между США и Северной Кореей. В книге говорится, в частности, что после запуска Пхеньяном баллистической ракеты Трамп заявил о необходимости требовать от Сеула больше денег. В качестве  рычага давления он советовал использовать возможный вывод американских войск. Что касается северокорейско-американского саммита в Ханое в 2019 году, то Болтон в своей книге заявляет, что Трамп просил лидера КНДР Ким Чон Ына о дополнительных мерах по ядерному разоружению, намекая на частичное снятие санкций.
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