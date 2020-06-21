Южнокорейские военные следят за ситуацией на Севере

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После того, как Пхеньян обнародовал план отправки на Юг 12 млн пропагандистских листовок, южнокорейские военные повысили уровень боеготовности. Об этом сообщил в понедельник представитель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК Ким Чжун Рак, добавив, что существуют возможные варианты реагирования на действия Пхеньяна. Северокорейская сторона не уточнила, когда и как она будет отправлять листовки. Известно, что для их отправки подготовлены 3 тыс. воздушных шаров и других летательных аппаратов. Не исключено также использование беспилотников. Есть вероятность отправки листовок не через сухопутную границу, а с морских судов. Если Северная Корея использует беспилотники, это будет считаться нарушением межкорейского военного соглашения, и в этом случае южнокорейская сторона вынуждена будет предпринять соответствующие ответные меры, - заявил представитель Объединённого комитета начальников штабов.