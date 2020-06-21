Пак Вон Сун: Ежедневное число новых случаев COVID-19 может достичь 800

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Мэр Сеула Пак Вон Сун призвал усилить карантинные меры, сославшись на предупреждение экспертов, что примерно через месяц число новых случаев COVID-19 может достичь 800 в день. Выступая в понедельник на пресс-конференции, мэр отметил, что коэффициент воспроизводства, то есть, среднее число людей, инфицированных заражённым, по состоянию на 11 июня составляла 1,79. Чем больше цифра, тем выше вероятность заражения большого количества людей, но даже если сохранится нынешний коэффициент, то 800 новых случаев в день станет печальной реальностью. Таким образом, вторая волна инфекции может прийти не осенью, как предсказывали эксперты, а гораздо раньше. Чтобы предотвратить такой сценарий, мэр призвал соблюдать меры профилактики. Пак Вон Сун не исключил дальнейшего ужесточения карантинных мер, если число новых случаев инфекции в столичном регионе превысит 30 в день.