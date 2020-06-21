В РК растёт кредитование частного бизнеса

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В этом году объём кредитов, взятых частными предпринимателями в банках, достиг 19 трлн вон или 15,6 млрд долларов. По данным пяти крупнейших отечественных банков, в числе которых Kookmin, Sinhan, Hana, Woori, NH, по состоянию на 17 июня накопленная сумма кредитов, выданных малым и средним компаниям, составила 474 трлн 114 млрд вон или 391 млрд долларов. Это на 2,5 млрд долларов больше, чем в мае. С начала года показатель вырос примерно на 28 млрд долларов. Наибольший рост пришёлся на период с марта по май, когда распространение вируса в стране было наиболее масштабным. В случае с крупными компаниями накопленная сумма кредитов составила 73,3 млрд долларов. Отметка по состоянию на 17 июня выросла на 14 млрд долларов по сравнению с концом прошлого года. Таким образом, видно, что в условиях пандемии частный бизнес пытается нормализовать свою деятельность за счёт кредитов.