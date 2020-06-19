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КНДР приступила к установке громкоговорителей на межкорейской границе. По данным военных, первые признаки работ в демилитаризованной зоне были обнаружены в воскресенье. Отказ от использования средств пропаганды на границе был одним из условий соглашения в военной области, подписанного в сентябре 2018 года в рамках межкорейского саммита. После его подписания обе стороны демонтировали средства пропаганды почти в сорока районах демилитаризованной зоны. Как сообщил представитель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, северокорейская сторона ведёт работы по установке громкоговорителей примерно в 20 районах. Южнокорейские военные внимательно следят за действиями северокорейской стороны и готовы должным образом реагировать на любые изменения ситуации, - сообщил представитель Объединённого комитета начальников штабов.