На российском судне, стоящем в порту Пусана, выявлены 16 случаев COVID-19

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На судне-рефрижераторе под российским флагом и с экипажем, состоящим из граждан России, которое прибыло 20 июня в порт Пусана из Владивостока, выявлены 16 случаев заражения COVID-19. У остальных пяти членов экипажа отрицательные результаты тестов. Инфицированные изолированы на судне и проходят лечение. В общей сложности с россиянами могли контактировать около 160 южнокорейцев-работников порта, которые принимали участие в приёме и разгрузке судна. Все они помещены в карантин. Из этих 160 человек 34 тесно общались с россиянами, занимаясь непосредственно разгрузкой. Как выяснили карантинные власти, за неделю до прибытия судна в Пусан у предыдущего капитана судна были признаки COVID-19. Он не пошёл в рейс и сдал тест, который дал положительный результат. Появление нового очага инфекции в городе, ситуация в котором до сих пор была достаточно благоприятной, вызывает повышенное беспокойство карантинных органов.