ООН 18-ый год подряд принимает резолюцию о правах человека в КНДР

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Совет ООН по правам человека в ходе своей 43-й сессии, проходящей в Женеве, принял в понедельник резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Северной Корее. Подобный документ принимается 18-й год подряд. В нём говорится, что члены совета «глубоко обеспокоены систематическими, широко распространёнными и грубыми нарушениями прав человека в КНДР, которые во многих случаях представляют собой преступления против человечности». В документе подчёркивается, что ситуация с правами человека может «ещё больше ухудшиться из-за нынешней пандемии COVID-19», в связи с чем северокорейцам необходимо оказать своевременную помощь. Пхеньян отверг резолюцию, призывая обратить внимание на нарушения прав человека в западных странах. В качестве примера приведено убийство американской полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Проект резолюции подготовлен Европейским союзом.