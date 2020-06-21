Цены южнокорейских производителей в мае не изменились

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Цены южнокорейских производителей остались в мае практически на уровне предыдущего месяца, поскольку низкие мировые цены на нефть снижают цены на основные промышленные товары. Согласно предварительным данным Банка Кореи (BOK), индекс цен производителей на все товары и услуги составил в прошлом месяце 101,98 пункта. Апрельский показатель - 101,93 пункта. По сравнению с тем же месяцем прошлого года показатель понизился на 1,7%. Цены производителей служат ключевым барометром будущей инфляции. Низкие цены на нефть вновь привели к падению цен производителей промышленных товаров на 0,3%. При этом цены производителей сельскохозяйственной, животноводческой и рыбной продукции выросли на 2,7%, благодаря росту потребления, который последовал за предоставлением населению единовременной чрезвычайной помощи. Цены производителей в сфере услуг повысились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.