Власти Тэгу подали иск против секты Синчхончжи

Photo : YONHAP News

Власти города Тэгу, который долгое время был одним из главных эпицентров распространения COVID-19 в РК, подали иск против религиозной секты Синчхончжи о возмещении ущерба. В иске, поступившем во вторник в городской суд Тэгу, власти города требуют от секты финансовой компенсации в размере 100 млрд вон (82 млн 300 тыс. долларов), что составляет две трети общих расходов города на борьбу с вирусом. Первый инфицированный COVID-19 был выявлен в Тэгу 18 февраля. После того, как выяснилось, что он был прихожанином секты Синчхончжи, карантинные власти потребовали предоставить список всех прихожан, которые должны были пройти тестирование. Однако данные требования не были выполнены. Кроме того, многие верующие собирались для молитв в местах, не зарегистрированных в качестве религиозных объектов. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, в Тэгу зарегистрирован в общей сложности 6.901 инфицированный, и около 61% из них подтвердили, что являются членами Синчхончжи.