Число новых случаев COVID-19 в РК вновь начало расти

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 22 июня в стране зарегистрированы 46 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса составило 12.484 человека. На этот раз 26 новых случаев инфекции связаны с прибывшими из-за рубежа. 16 из них являются членами экипажа российского рефрижераторного судна, которое находится в порту Пусана. Около 160 контактировавших с ними портовых служащих помещены в карантин. Начиная с 23 июня, введены ограничения на выдачу виз гражданам стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией. Они коснулись Пакистана и Бангладеш. Местные случаи инфекции также находятся в центре внимания органов здравоохранения. 14 из 20 местных случаев инфекции зарегистрированы в столичном регионе: шесть – в Сеуле, семь – в провинции Кёнгидо, один – в Инчхоне. Четыре случая инфекции выявлены в Тэчжоне, по одному в Тэгу и провинции Чхунчхон-Пукто. Органы здравоохранения считают, что столичный регион уже охвачен второй волной инфекции. Количество умерших увеличилось на одного человека, составив 281 человека. Коэффициент смертности - 2,25%. 27 человек выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 10.908 человек. С 3 января 1.196.012 южнокорейцев протестированы на COVID-19.