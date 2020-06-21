Политические партии РК по-разному реагируют на действия Пхеньяна

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Южнокорейские политические партии по-разному реагируют на действия Пхеньяна по усилению пропагандистской деятельности в районе межкорейской границы. В частности, председатель чрезвычайного комитета оппозиционной Объединённой партии будущего Ким Чжон Ин заявил, что уничтожение межкорейского пункта оперативной связи в Кэсоне отражает провал северокорейской политики Сеула. Он потребовал, чтобы правительство извинилось перед народом за сложившуюся ситуацию и возобновило антисеверокорейскую пропаганду с использованием громкоговорителей. Однако представитель правящей Демократической партии Тобуро решительно осудил все виды враждебной пропаганды на межкорейской границе. Он подверг критике действия Пхеньяна, назвав их иррациональными и усиливающими напряжённость, одновременно высказавшись против отправки с Юга антисеверокорейских листовок, чтобы гарантировать безопасность жителей приграничных районов. Представитель правящей партии призвал власти обеих Корей решать проблемы путём диалога.