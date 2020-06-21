Президент РК призвал парламентариев утвердить дополнительный бюджет

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин решительно призвал депутатов Национального собрания утвердить правительственный законопроект о третьем дополнительном бюджете. Он предназначен для поддержки борьбы с распространением COVID-19 и минимизацией воздействия пандемии вируса на экономику. Для людей и компаний, попавших в беду, это «очень прискорбная ситуация»,- заявил глава государства перед началом состоявшегося во вторник еженедельного заседания кабинета министров. Задержка с рассмотрением законопроекта о дополнительном бюджете «увеличит страдания людей» и приведёт к срыву схемы восстановления экономики,- подчеркнул Мун Чжэ Ин. Вопросы, связанные с жизнью людей, важнее любых других, особенно на фоне растущих опасений по поводу возможной второй волны пандемии COVID-19,- отметил он.