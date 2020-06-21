Вблизи межкорейской границы обнаружены антисеверокорейские листовки

Photo : YONHAP News

Пропагандистские листовки, которые, как полагают, были запущены в понедельник вечером группой северокорейских беженцев, обнаружены во вторник около 10 часов утра на территории уезда Хунчхон-гун провинции Канвондо. По данным полиции, был найден также воздушный шар высотой 2-3 метра, предназначенный для отправки листовок. На нём прикреплены фотографии северокорейского лидера Ким Чон Ына, его влиятельной сестры Ким Ё Чжон и их деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Ранее активист Пак Сан Хак и возглавляемая им организация «Борцы за свободную Северную Корею» сообщили об отправке на Север 500 тыс. листовок, прикреплённых к 20 воздушным шарам, из окрестностей города Пхачжу провинции Канвондо. Если заявление подтвердится, члены группы будут арестованы полицией, которая пообещала принять меры против действий, обостряющих напряжённость на межкорейской границе.