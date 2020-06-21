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Экономика

США – основное направление южнокорейских инвестиций в 2019 году

Write: 2020-06-23 15:00:39Update: 2020-06-23 15:02:59

США – основное направление южнокорейских инвестиций в 2019 году

В прошлом году США продолжали оставаться основным направлением южнокорейских зарубежных инвестиций. По предварительным данным Банка Кореи, по состоянию на конец прошлого года южнокорейские  инвестиции в экономику США составили 413 млрд 100 млн долларов, что на 63 млрд 100 млн долларов больше, чем годом ранее. Это наиболее значительный рост среди всех стран и регионов. Южнокорейские инвестиции в Китай, который является вторым по величине местом назначения иностранных инвестиций, увеличились на 5 млрд 300 млн долларов, составив 141 млрд 800 млн долларов. Зарубежные финансовые активы РК по состоянию на конец прошлого года составили 1 трлн 290  млрд 900 млн долларов, что на 148 млрд 300 млн долларов больше, чем годом ранее. Сумма не включает резервные средства.
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