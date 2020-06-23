Ким Чон Ын отложил план военных действий в отношении Юга

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын принял решение отложить план военных действий генштаба, нацеленных на Юг. Такое решение было принято в ходе предварительного заседания пятой сессии Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи седьмого созыва, - сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Заседание состоялось в режиме видео-конференции. В нём приняли участие высшие чины, включая заместителя председателя Центрального военного комитета Ли Бён Чхоля. В этот день были рассмотрены основные проекты военной политики, которые будут выноситься на пятую сессию ЦВК ТПК седьмого созыва, а также ряд документов, касающихся государственных мер по дальнейшему укреплению военной силы сдерживания. Напомним, северокорейская сторона ранее заявила о планах размещения постов охраны в демилитаризованной зоне, отправки листовок на территорию Юга, введения военных в туристический комплекс в горах Кымгансан и промышленный комплекс в Кэсоне, а также проведения военных учений в приграничных с Югом районах. Между тем, в выпуске газеты «Нодон синмун» от 24 июня не было критики действий Юга. По мнению аналитиков, в ближайшее время Пхеньян озвучит официальную позицию.