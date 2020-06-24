США выразили беспокойство по поводу ядерной проблемы Севера

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Официальный Вашингтон выразил беспокойство по поводу продолжающейся ядерной политики КНДР, озвучив намерение сохранить антисеверокорейские санкции. Американская сторона призвала Пхеньян сесть за стол переговоров, указав на вероятность наличия у последнего не подтверждённых ядерных объектов, а также строящихся дополнительных полигонов для испытания ядерного оружия. Об этом говорится в докладе, представленном Госдепартаментом в Конгресс США. По оценкам Госдепа, северокорейский ядерный полигон в районе Пхунгери, закрыт ый в мае прошлого года, может быть возвращён в первоначальное состояние. Отказ Пхеньяна допустить международных специалистов для проведения инспекции ядерного полигона в районе Пхунгери вызывает некоторые сомнения о готовности Севера отказаться от проведения дополнительных ядерных испытаний. В то же время в Госдепе заявили, что до северокорейской стороны была доведена позиция Вашингтона о готовности выполнить все обещания, данные в ходе северокорейско-американского саммита, состоявшегося в Сингапуре в июне 2018 года. США подчеркнули необходимость конструктивных переговоров, сообщив о готовности рассмотреть вопросы инвестиций, улучшения инфраструктуры и укрепления продовольственной безопасности Севера, если Пхеньян выполнит обещания по денуклеаризации.