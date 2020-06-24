Сеул призвал ЮНЕСКО исключить остров Хасима из списка всемирного наследия

Photo : YONHAP News

Сеул направил в понедельник послание генеральному директору ЮНЕСКО с просьбой удалить из списка объектов Всемирного наследия японские объекты промышленной революции периода Мэйдзи, в том числе остров Хасима. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел РК Ким Ин Чхоль. По его словам, Сеул во время 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО намерен принять все возможные меры для того, чтобы японское правительство выполнило данные им обещания. Напомним, Токио внёс в список ЮНЕСКО 23 промышленных объекта эпохи Мэйдзи, на территории которых использовался принудительный труд корейских граждан. В 2015 году в период регистрации данных объектов в Токио пообещали принять надлежащие меры для почтения памяти жертв принудительной трудовой мобилизации, однако так и не сдержали обещания. 15 июня в Токио возобновилась работа информационного центра, посвящённого вышеуказанным объектам. Организаторы не только не представили данных об использовании принудительного труда, но, напротив, разместили материалы, якобы опровергающие принудительную трудовую мобилизацию корейцев. К работам на острове Кунхамдо (японское название Хасима), были привлечены от пяти до восьми тысяч корейцев в период с 1943 по 1945 год.