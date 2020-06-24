23 июня в РК выявлен 51 новый случай заражения COVID-19

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За сутки 23 июня в РК выявлен 51 новый случай COVID-19. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, общее число инфицированных с момента обнаружения вируса составило 12.535 человек. В столичном регионе подтверждён 21 случай инфекции: 11 в Сеуле, 7 в провинции Кёнгидо, 3 в Инчхоне. Также зафиксированы 8 случаев в Тэчжоне, по 2 - в Ульсане, Тэгу и Пусане, по одному в провинциях Канвондо и Чхунчхон-Намдо, Чолла-Пукто и Кёнсан-Пукто. 12 случаев инфекции выявлены на пограничных контрольно-пропускных пунктах. Количество умерших от коронавируса осталось без изменений - 281 человек. Общее число вылечившихся равно 10.930 человек. В июне вследствие возникновения очагов заражений в столичном регионе количество случаев COVID-19 держалось в пределах от 30 до 50 человек. Однако 20 июня их число впервые достигло 67. После некоторого снижения количество заражённых вновь превысило отметку в 50 человек. Число случаев заражений, связанных с прибывшими из-за границы, в начале месяца не превышало десяти. Но после 12 июня отмечается рост показателя.